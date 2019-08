Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 12 août au vendredi 16 août 2019 sur Imaz Press :



- Lundi 12 août : le Piton de la Fournaise se réveille pour la quatrième fois de l'année

- Mardi 13 août : quatre nageurs sauvent un père et ses deux fils de la noyade

- Mercredi 14 août : le Piton de la Fournaise continue à se donner en spectacle

- Jeudi 15 août : l'Assomption, quand la Vierge Marie est montée au ciel

- Vendredi 16 août : c'est la rentrée

Nous ne sommes qu'en août et le Piton de la Fournaise en est déjà à sa quatrième éruption. Les deux dernières ayant été assez courtes, le magma devait bien finir par sortir à nouveau. Cette fois, la source se trouve à l'intérieur de l'Enclos Fouqué, dans le secteur des Grandes Pentes dans le Sud-Est de l'île. Le spectacle, si la météo le permet, sera donc visible de la RN2 comme lors de la première et de la deuxième éruption.

Le pire a été évité de peu. Les faits se sont produits à Cap Homard ce mardi 13 août peu avant le coucher du soleil. Quatre nageurs se détendent en jouant au beach volley sur la plage lorsqu'ils entendent des cris, à plusieurs mètres de là, deux enfants, emportés par le courant, appellent à l'aide. Millan Boucher, Nicolas Bouhet, Hugo Jeanne-Rose et Corentin Trinez, tous les quatre nageurs licenciés dans des clubs n'écoutent que leur courage et se jettent à l'eau.

La quatrième éruption de l'année fait la joie des Réunionnais et des touristes, enfin ! En raison d'une météo peu clémente, les coulées de lave ont joué à cache-cache avec les curieux venus les admirer, dissimulées derrière les nuages. Cela n'a pas empêché les traînées de feu de continuer à dévaler les Grandes pentes prenant ainsi la direction de la route nationale 2. Au départ, deux fissures éruptives crachaient leur lave incandescente, ne reste maintenant plus qu'une fissure, la plus basse, sur laquelle se sont formés trois cônes éruptifs d'où jaillissent des fontaines de lave. Sur leur chemin, les coulées de lave dévorent la végétation, le Grand brûlé n'aura jamais aussi bien porté son nom ! Pour le moment, aucune habitation n'est menacée et la grande inconnue persiste, la lave traversera-t-elle l'axe routier ? Le mystère reste entier...

La fête de l'Assomption célèbre la mort, la résurrection, la montée au ciel et le couronnement de la Vierge Marie pour les communautés catholique et orthodoxe. Chaque année, le 15 août est un jour férié, ce jour-là, plusieurs pèlerinages et messes sont organisées aux quatre coins de l'île en hommage à la mère de Jésus. La messe qui rassemble le plus de fidèle est celle de la Vierge au parasol, célébrée par Monseigneur Aubry, l'évêque de La Réunion à Piton Sainte-Rose.

Ce vendredi 16 août 2019, c'est la rentrée à La Réunion. Cette année scolaire inaugure de nombreuses mesures, dont la réforme du baccalauréat. Une réforme qui continue de diviser parmi le corps enseignant, qui risque de continuer les mobilisations malgré la mise en place déjà effective de la réforme.

