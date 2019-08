BONJOUR LA REUNION - Voici les titres développés ce dimanche matin 18 août 2019



La quatrième éruption de l'année aura réservé quelques surprise

Le dimanche 11 août 2019, la quatrième éruption de l'année du Piton de la Fournaise a débuté. Cette éruption était attendue, alors que seulement douze jours avant, une autre éruption s'était déclaré avant de s'éteindre à peine 24 heures plus tard. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, et l'éruption a réservé quelques surprises à tout le monde. Imaz Press vous propose de (re)découvrir ses images de l'éruption.

Écrans cassés, places non respectées, pas de clim... récit d'un vol catastrophique chez Corsair

C'est un vol bien curieux qu'ont vécu les passagers de Corsair jeudi 8 août 2019 entre Paris et La Réunion... Plusieurs voyageurs se plaignent de conditions déplorables, à cause de l'affrètement d'un avion de la compagnie privée espagnole "Wamos". Un changement de dernière minute qui reste "très rare" se justifie Corsair, car les appareils de la compagnie n'étaient pas disponibles. Toujours est-il que le confort était loin d'être le même... aucun écran, des places réservées non respectées, pas de climatisation pendant 3 heures et un équipage qui ne parlait pas un mot de français... Il y a de quoi être déçu du voyage, pour des billets qui explosent les records en période d'hiver austral. Pour répondre aux réclamations, Corsair a proposé un avoir... de 70 euros. Un dédommagement qui n'a pas calmé les mécontents, loin de là. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Sur les traces de Simbakubwa, dans le capharnaüm du musée de Nairobi

La pièce, située à l'arrière du Musée national de Nairobi, est modeste et, seule la petite étiquette d'écolier: "Tirez avec précaution", à moitié décollée sur l'un des tiroirs en bois, signale que s'y trouve quelque chose d'extraordinaire.

La pa Météo France i di, sé zot i di - un soleil généreux sur toute l'île et de la houle

Depuis quelques jours, le beau temps s'est emparé de La Réunion, ce qui n'est pas pour déplaire à Matante Rosina. Ce dimanche 18 août 2019, la gramoune compte faire une virée dans l'ouest, aux Colimaçons pour aller passer un moment avec son neveu Ti Paulo. Une journée ensoleillée, toutefois, la gramoune prévient, il y aura de la houle. La mer sera agitée à forte dans le sud et le sud-ouest, les vagues atteindront les 3 mètres de hauteur le matin et les 4 mètres 50 en fin de journée.