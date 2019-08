Conformément à la loi Egalim, votée en octobre 2018, en faveur d'une alimentaire saine, durable et accessible à tous, les cantines scolaires de Saint-Benoît serviront, dès la rentrée, un menu végétarien à savoir sans viande et sans poisson tous les lundis.

La Commission des Menus - composée du prestataire en charge de la préparation des repas, d’élus et de parents d’élèves - a travaillé au mois de juin dernier à l’élaboration de ces menus. Parmi les plats proposés : steak de tofu, pâtes sauce basquaise, sauté mines aux légumes et aux oeufs...

Ces menus végétariens visent à sensibiliser parents et enfants aux bienfaits d'une consommation non animale mais aussi à renforcer la collaboration avec des producteurs de fruits et légumes locaux.

Lundi 19 août, un premier repas végétarien sera donc proposé aux marmailles, au menu : macédoine de légumes, oeufs brouillés, riz, lentilles et flan au chocolat.

Pour plus d’informations, les parents sont invités à contacter le service restauration scolaire au 0262 50 88 23.

