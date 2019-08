Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 36 minutes

Ce dimanche 18 août, à partir de 16 heures, la vigilance forte houle est mise en place dans le sud-sud-ouest, a annoncé Météo France. Un pic de 4,5 à 5m est prévu dans la nuit de dimanche à lundi et les vagues les plus hautes pourront atteindre les 9 à 10m. Un risque de submersion sur les régions les plus exposées est à prévoir ainsi que de forts courants au niveau des passes et un remplissage important des lagons. La plus grande prudence est donc recommandée sur le littoral et en mer. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce dimanche 18 août, à partir de 16 heures, la vigilance forte houle est mise en place dans le sud-sud-ouest, a annoncé Météo France. Un pic de 4,5 à 5m est prévu dans la nuit de dimanche à lundi et les vagues les plus hautes pourront atteindre les 9 à 10m. Un risque de submersion sur les régions les plus exposées est à prévoir ainsi que de forts courants au niveau des passes et un remplissage important des lagons. La plus grande prudence est donc recommandée sur le littoral et en mer. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)