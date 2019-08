C'est un vol bien curieux qu'ont vécu les passagers de Corsair jeudi 8 août 2019 entre Paris et La Réunion... Plusieurs voyageurs se plaignent de conditions déplorables, à cause de l'affrètement d'un avion de la compagnie privée espagnole "Wamos". Un changement de dernière minute qui reste "très rare" se justifie Corsair, car les appareils de la compagnie n'étaient pas disponibles. Toujours est-il que le confort était loin d'être le même... aucun écran, des places réservées non respectées, pas de climatisation pendant 3 heures et un équipage qui ne parlait pas un mot de français... Il y a de quoi être déçu du voyage, pour des billets qui explosent les records en période d'hiver austral. Pour répondre aux réclamations, Corsair a proposé un avoir... de 70 euros. Un dédommagement qui n'a pas calmé les mécontents, loin de là. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Quand Kelly monte dans l'avion ce jeudi 8 août à 21h passées, la surprise est énorme... et plutôt mauvaise. "C'était le choc, par rapport à ce qui était prévu", nous raconte-t-elle. Première surprise : un équipage qui ne parle pas un mot de français. "Imaginez... vous passez l'embarquement, tout se passe bien, le personnel de Corsair parle français... puis vous montez dans l'avion et là, que des stewards et des hôtesses qui parle anglais ou espagnol."

L'avion en question : un appareil qui appartient à Wamos, une compagnie privée espagnole. Dans l'appareil : une seule personne parlait français. Une information confirmée par la compagnie Corsair, que nous avons pu contacter. "Il y avait bien une personne qui représentait la compagnie, c'est obligatoire", nous dit-on. Une hôtesse finalement très peu disponible en raison du nombre de passagers souhaitant lui parler, il a donc fallu faire avec.

Marie* pour sa part a eu droit aux retours de son ami, avec qui elle a fait l'aller mais pas le retour. "Il a été particulièrement frappé par la mauvaise humeur de l'équipage et le ton employé, souvent très sec." Lui avait au moins la chance de comprendre l'anglais, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.

Un vol "catastrophique"

Plusieurs passagers le disent : le vol fut "catastrophique". Kelly, elle, avait réservé des places à l'avant : "en montant dans l'appareil, j'ai constaté que mes places étaient prises... incapable de les récupérer". Contactée, la compagnie Corsair reconnaît avoir eu plusieurs remontées concernant ces sièges déjà occupés et pourtant réservés. Le changement d'appareil occasionnant parfois, selon la compagnie aérienne, ce genre de désagréments.

Kelly se souvient également de plusieurs sièges cassés... "Nous n'avons eu aucun retour à ce propos" nous explique-t-on à Corsair. "C'était pourtant notre cas", maintient Kelly qui a passé près de 11 heures de vol avec un accoudoir qui ne tenait pas.

A cela s'ajoute le manque d'écran. Aucun ne fonctionnait, ni les écrans collectifs, ni les écrans individuels. "Il y avait bien la possibilité de se connecter en wifi sur son téléphone pour regarder des films, mais ils étaient tous en anglais ou en espagnol" ajoute Kelly.

Par ailleurs, les premières heures de vol furent un enfer pour les passagers... Pas de climatisation pendant 3 heures. "Tout le monde s'éventait avec ce qu'il pouvait" raconte Kelly. Et une fois la clim en marche, et l'heure de dormir, ce sont les plafonniers qui ont décidé de n'en faire qu'à leur tête. "Quand les voyageurs voulaient allumer la lumière au-dessus d'eux, c'est parfois la lumière trois sièges devant qui s'allumait..." raconte Marie.

Ces problèmes techniques auraient presque pu être supportables si le confort avait été de mise. Mais "l'avion a tremblé comme une feuille pendant quasiment tout le vol" explique Kelly. Des turbulances pourtant, elle en a connu, mais des comme ça, très peu... "C'était un vieux coucou cet avion, avec les cendriers encore présents sur les accoudoirs !" Marie en rajoute une couche : "mon copain n'a pas peur de l'avion normalement... mais là il m'a raconté qu'il en aurait presque pleuré tellement ça secouait." La faute aux turbulances, imprévisibles, nous répond Corsair. L'état de l'appareil, lui, n'est pas remis en cause.

Les passagers ont-ils été prévenus ?

Que ce soit Kelly ou Marie, nos deux témoins, la version est la même : "nous n'avons pas été prévenues de ce changement d'appareil". Kelly poursuit : "ce qui me dérange énormément au-delà de ces conditions de vol, c'est la façon dont ça a été fait. La moindre des choses aurait été de nous prévenir par e-mail". Marie, elle, se sent trompée : "mon ami a payé son retour 650 euros, en espérant un minimum de confort, comme ce que garantit Corsair habituellement. Le vol qu'il a vécu n'est pas celui pour lequel il a payé". Elle aussi affirme que le couple n'a reçu aucun message.

Ce que dément fermement la compagnie. "Les passagers ont été avertis de ce changement d'appareil par e-mail ou SMS plusieurs semaines avant le vol" nous dit-on. Impossible cependant d'avoir obtenir un exemple de l'e-mail en question, malgré notre demande.

Corsair affirme en tout cas être à l'écoute de ses passagers et se justifie de la manière suivante : "Notre priorité est d'accompagner et d'acheminer nos clients jusqu'à leur destination, et ainsi de respecter notre programme de vols, en veillant à des conditions de sécurité optimale" nous communique la direction. Ainsi, plutôt que d'annuler ou reporter ce vol, il a été décidé d'affréter un appareil de chez Wamos, le temps que les appareils Corsair finissent leur visite obligatoire.

Un avoir de 70 euros en guise de dédommagement

Pour répondre aux réclamations des passagers mécontents, Corsair propose un avoir de 70 euros. C'est loin d'être suffisant selon Kelly. "J'ai payé mon aller-retour près de 2.500 euros pour deux adultes et un enfant de deux ans. Les 70 euros qu'on me propose correspondent finalement à l'achat des places réservées... qui n'ont finalement pas été réservées."

Autre souci : il ne s'agit pas d'un remboursement mais bien d'un avoir, ce qui oblige les usagers à reprendre un vol avec Corsair. "J'admets que le vol de l'aller s'est passé à merveille", raconte Marie, qui était cette fois avec son ami. "Mais après la mésaventure de mon copain au retour, je n'ai pas très envie de retourner chez Corsair..." Kelly, elle, est plus tranchante : "Or de question que je remette les pieds dans un avion Corsair, moi ce que j'aurais voulu c'est un remboursement, pas un avoir. Et 70 euros, c'est indécent."

Les recours sont faibles. Les deux Réunionnaises ont essayé de passer par des sites spécialisés, mais la plupart d'entre eux gèrent essentiellement les problèmes de retard, et non les conditions de vol. Corsair de son côté promet aux voyageurs que l'affrètement des avions Wamos reste quelque chose d'exceptionnel.

