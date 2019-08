Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Depuis dimanche 18 août 2019, 16h et jusqu'à ce soir 18h les côtes sud et ouest de l'île sont concernées par une vigilance forte houle. Après une nuit agitée avec des vagues de plus de 10 mètres, ça continue de déferler à Saint Leu.

