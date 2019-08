BONJOUR LA REUNION - Voici les titres développés ce lundi matin 19 août 2019 :



- Forte houle : la nuit a été agitée dans l'ouest et le sud

- Le ministre de l'Education nationale est arrivé à La Réunion

- Partez sur Mars... ou plutôt envoyez-y votre nom

- Le cirque Zavatta dresse son chapiteau au Tampon

- Du beau temps et de la houle

Forte houle : la nuit a été agitée dans l'ouest et le sud

Depuis ce dimanche 18 août 2019 à 16 heures, la vigilance forte houle a été mise en place sur le sud-ouest de l'île de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table. Dans la nuit de dimanche à lundi, des vagues atteignant jusqu'à 10 mètres de hauteur ont été observées. La commune de Saint-Louis a décidé de procéder à l'évacuation des habitations de zones submersibles dans l'éventualité où une nouvelle inondation venait à se produire.

Le ministre de l'Education nationale est arrivé à La Réunion

Ce lundi 19 août, le ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer, arrive à La Réunion pour une visite de deux jours. Il sera accompagné de Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées, qui restera elle jusqu'à jeudi. De nombreuses visites vont rythmer ces deux jours, alors que le ministre est attendu dans plusieurs écoles de l'île. Au programme : réforme du bac, dédoublement des classes de primaires ou encore dispositif petit-déjeuner à l'école. Imaz Press suivra le ministre lors de ses déplacements. Suivez-vous, nous sommes en live.

Partez sur Mars... ou plutôt envoyez-y votre nom

Faire un tour sur Mars, cela en fait rêver plus d'un... Faute de pouvoir vous balader sur la planète rouge, la NASA (National Aeronautics and Space Administration) vous propose d'y envoyer votre nom. Vous pouvez obtenir votre carte d'embarquement virtuelle pour décoller avec la prochaine mission américaine Mars 2020. Comment participer à l'aventure, on vous explique tout.

Le cirque Zavatta dresse son chapiteau au Tampon

Le cirque Zavatta est installé depuis le 16 août 2019 sur la Place du 400 au Tampon. L'occasion pour petits et grands de retrouver leurs héros favoris et notamment Bumblebee, la fameuse voiture jaune de Transformers. Rendez-vous pour une représentation sous le chapiteau mercredi 21 août dès 15h. Juste avant le week-end, le vendredi 23 août, un autre show sera à découvrir sous le chapiteau à partir de 18h. Enfin samedi 24 et dimanche 25 ce sera double ration de spectacles à 15h et 18h. Profitez-en il y a de nombreuses surprises à découvrir.

Du beau temps et de la houle

Malgré l'épisode houleux qui se déroulera ce lundi 19 août 2019, Matante Rosina prévoit que le beau sera tout de même au beau fixe. Le soleil devrait briller partout à La Réunion, même si quelques nuages pourraient faire leur apparition dans l'après-midi autour du volcan. Côté températures, il devrait faire jusqu'à 27 degrés sur le littoral, et 17 degrés dans les cirques.