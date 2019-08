Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Neuf ans après, la baleine à bosse Elen revient nous voir à La Réunion. C'est une annonce de l'association Globice (Groupe local d'observation et d'identification des cétacés). Il s'agit de la première recapture de l'année. Cela signifie que c'est la première fois durant cette saison des baleines 2019 qu'une baleine déjà venue à La Réunion et déjà photo-identifiée est repérée à nouveau dans les mers réunionnaises. La photo-identification est le fait de répertorier les baleines et de les nommer, grâce à la photographie de leur caudale.

