Dans un communiqué publié ce lundi 19 août 2019, l'agence régionale de santé (ARS) donne les consignes à respecter en cas de départ ou de retour d'un pays à risque sur le plan des maladies infectieuses notamment celles transmises par les moustiques à l'instar de la rougeole, du zika, du chikungunya et du paludisme. Le communiqué dans son intégralité: "En cette période de retour de vacances, le risque d'importation de maladies en provenance des pays visités est particulièrement élevé, qu'il s'agisse de maladies contagieuses comme la rougeole ou de maladies transmises par les moustiques comme la dengue, le paludisme, le chikungunya ou le zika. L'ARS Océan Indien recommande donc aux voyageurs de retour d'une zone à risque de consulter immédiatement un médecin en cas d'apparition de signes de ces maladies et notamment de fièvre."

En cas de séjour dans un pays où circulent les maladies transmises par les moustiques, il est également important de continuer à se protéger des piqûres de moustiques à son retour sur le territoire, pour éviter de transmettre la maladie à son entourage.

Maladies transmises par les moustiques

La dengue et d’autres arboviroses (chikungunya, zika,….) circulent actuellement dans de nombreux pays de la zone Océan Indien, en Afrique (notamment en Tanzanie, au Kenya, en Côte d’Ivoire, en République du Congo, au Congo Brazzaville) et en Asie.

Si depuis le début de l’année 2017 la Réunion connait une circulation permanente du virus de la dengue, y compris pendant les périodes d’hiver austral, les agents infectieux responsables du chikungunya, du zika ou du paludisme ne circulent pas actuellement à La Réunion. L’île reste néanmoins vulnérable du fait de la présence de moustiques vecteurs de ces maladies. L’introduction d’une de ces maladies par un voyageur de retour d’une zone à risque peut ainsi être à l’origine de la propagation de cette maladie sur le territoire.

Les symptômes les plus courants sont :

• une forte fièvre

• des maux de tête

• des douleurs musculaires et/ou articulaires

• une sensation de grande fatigue.

La rougeole : alerte sanitaire de niveau mondial

La rougeole circule de manière active dans de nombreux pays, et notamment dans la zone Océan Indien et en France métropolitaine. C’est une maladie hautement contagieuse qui se transmet par voie aérienne, par la salive, quand on tousse ou quand on éternue. La rougeole touche les personnes non protégées par la vaccination, y compris les adultes. A La Réunion, depuis le début de l’année 2019, 92 cas de rougeole ont été déclarés à l’ARS OI.

Le seul moyen de se protéger et de protéger son entourage est de se faire vacciner. Il est donc important de mettre à jour ses vaccinations, notamment en prévision de déplacements hors du territoire.