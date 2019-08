Faire un tour sur Mars, cela en fait rêver plus d'un... Faute de pouvoir vous balader sur la planète rouge, la NASA (National Aeronautics and Space Administration) vous propose d'y envoyer votre nom. Vous pouvez obtenir votre carte d'embarquement virtuelle pour décoller avec la prochaine mission américaine Mars 2020. Comment participer à l'aventure, on vous explique tout.

Il y a quelques jours, on célébrait les 50 ans des premiers pas de l’homme sur la lune "un petit pas pour l’homme mais un grand pas pour l’humanité" disait Neil Armstrong, ça vous dit quelque chose ? Historique et fascinant, la mission Apollo 11, c’est le succès aérospatial qui en inspire encore bien d’autres… On vous parle cette fois de la planète rouge, Mars. La Nasa estime que l’être humain y marchera d’ici 2043. Avant cela, il faut l’explorer pour en savoir plus. L’être humain n’a jamais foulé le sol de la planète rouge pour le moment, une telle mission est très complexe et on sait que l’environnement sur Mars est particulièrement hostile.

Le lancement d’un rover en juillet 2020, devrait permettre de déterminer l’habitabilité de l’environnement martien et chercher des signes de vie ancienne mais aussi de collecter des échantillons de roche et des sols. Des objectifs scientifiques hautement prioritaires et la NASA vous permet d’y participer… dans une certaine mesure.

Jusqu’au 30 septembre prochain, vous pouvez inscrire vos noms, prénoms, pays et adresse de courrier électronique sur le site dédié ouvert par l’agence spatiale. Une fois les inscriptions clôturées, la Nasa transmettra la liste des noms au Jet Propulsion Laboratory, une sélection sera effectuée et un million de noms seront gravés sur une puce de silicium de la taille d’une pièce de monnaie, chaque ligne sera minuscule puisqu'on parle d'une épaisseur inférieure à celle d'un cheveu.

Au moment où nous écrivons cet article, 8 424 135 personnes se sont inscrites à travers le monde pour participer à l’aventure, parmi elles, 87 920 Français(e)s et 655 Réunionnais(e)s. Dans le reste du bassin océan Indien, on compte 49 Mahorais(e)s, 82 Sechellois(e)s, 365 Malgaches, 1207 Maldivien(ne)s, 2775 Mauricien(ne)s, et 74 Comorien(ne)s.

Le lancement de la mission "Mars rover" par la NASA est prévu entre le 17 juillet et le 5 août 2020 à bord d'une fusée Atlas V depuis le cap Canaveral sur la côte est aux Éttas-Unis. Le rover devrait atterrir sur la planète rouge en février 2021 avec à son bord la fameuse puce aux un million de noms gravés. Le retour sur la planète bleue est prévu à l’horizon 2024.

Pour le moment, la Nasa prépare la mission Mars 2020 dans un champ de lave en Islande. Pendant un temps, la rumeur disait que cet entraînement aurait lieu sur la Plaine des Sables à La Réunion, raté pour cette fois…

