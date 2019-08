Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, est arrivé à La Réunion ce lundi 19 août 2019. C'est la troisième fois que le ministre vient sur l'île depuis le début de son mandat en 2017. De nombreuses visites sont prévues pour ces deux jours : dès 7h45, Jean-Michel Blanquer se rendra à l'école maternelle Françoise Mollard à Saint-Denis pour échanger sur l’enseignement des langues vivantes étrangères en maternelle. Il se rendra aussi à l'école élémentaire Paul Salomon à Saint-Louis, à Kélonia, au rectorat et au lycée professionnel Léon de Lépervanche du Port.

Mardi, le ministre ira rencontrer les différentes classes d’accompagnement localisé pour les enfants en situation de handicap. En compagnie de Sophie Cluzel, il rendra visite aux écoles élémentaire des Girofles à Saint-Benoît, de José Barau à Sainte Suzanne, de Primat à Sainte-Clotilde et de Myriam Maillot à Grand Îlet. La secrétaire d'Etat continuera, elle, ses visites centrées sur le handicap jusqu'à jeudi.

"Je pense qu'il tient à se rendre compte sur le terrain de comment les politiques sont installées et menées, et qu'il a aussi des choses à dire concernant l'inclusion des élèves en situation de handicap" soulignait le recteur de l'Académie de La Réunion lors de la pré-rentrée du 13 août.

C'est la rentrée des syndicats aussi

Cette année scolaire 2019-2020 marque le début de la mise en place de la réforme du baccalauréat. Malgré les nombreuses manifestations qui ont rythmées cette année, la réforme est belle et bien en place. Pour autant, les syndicats seront tout de même au rendez-vous pour cette visite. "Nous préparons tous notre rentrée, mais il est certain que nous allons tenter d'arranger un rendez-vous avec M. Blanquer pour l'interpeller sur de nombreux sujets : le créole à l'école, la réforme du bac, les classes en sureffectif, la suppression de postes…" liste Marie-Hélène Dor, secrétaire générale du FSU.



"Ce qui est sûr, c'est que de nouveaux mouvements de mobilisation seront aussi organisés tôt dans l'année, notamment pour protester contre les réformes de la fonction publique et de la retraite qui sont actuellement en cours de préparation" continue-t-elle. Car si la réforme du bac est en place, les autres réformes sont encore en cours de discussion. "La fonction publique et la retraite nous concernent tout autant que la réforme du bac" conclut Marie-Hélène Dor.

