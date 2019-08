BONJOUR LA REUNION - Voici les titres développés ce mardi matin 20 août 2019 :



Jour 2 et clap de fin pour Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'Education nationale continue sa visite à La Réunion ce mardi 20 août. Son deuxième et dernier jour de visite. Il sera accompagné cette fois par Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées et de Claire Compagnon, déléguée interministérielle à la stratégie autisme et neuro-développement. Plusieurs écoles sont listées dans le parcours de la journée : à Saint-Benoît, Sainte-Suzanne, Sainte-Clotilde, et enfin à Casabois. Parmi les sujets abordés : l'école inclusive, l'enseignement en maternelle autisme et les écoles rurales. Une journée qui tournera donc essentiellement autour du thème du handicap. Imaz Press Réunion continue à suivre les déplacements du ministre. Suivez-nous, nous sommes en live.

Mayotte: les missions de lutte contre l'immigration clandestine pointées du doigt

Les missions de Lutte contre l'Immigration Clandestine à Mayotte, surnommées "LIC", prennent de plus en plus de place dans le quotidien des policiers de l'île. Aujourd'hui le syndicat Alternative Police tape du poing sur la table. Les agents dénoncent une hausse de ces missions, censées pourtant être secondaires, au détriment de la sécurité publique. Pour eux cela ne fait que renforcer le risque d'agressions envers les policiers. Ils réclament plus d'effectifs et des meilleurs conditions de travail.

Où les observer de la terre ferme ?

La saison des baleines a débuté en juin pour s'achever au mois d'octobre 2019. Les baleines à bosse parcourent près de 5000 kilomètres afin de venir se reproduire dans les eaux chaudes situées au large de nos côtes. La présence de baleineaux est probable durant cette période. Alors où les observer depuis la terre ferme? On vous dévoile quelques pistes...

Les salines de Saint-Leu : un véritable levier de développement économique et culturel pour le Département

Dans un communiqué publié ce lundi 19 août 2019, le conseil départemental précise la nouvelle orientation donnée aux salines de Saint-Leu. Dans le giron du département, ces marais salants qui représentent un pan de l'histoire de La Réunion ont fait peau neuve grâce à la coopération du département, de a mairie de Saint-Leu et de la SPL Edden. Le communiqué intégral du département "Cyrille Melchior, Président du Département, s'est rendu ce lundi 19 août aux Salines de Saint-Leu. C'est en présence de Bruno Domen, maire de la commune, de Olivier Bielen, responsable du Conservatoire du littoral, propriétaire du site à la Pointe au Sel, et de Béatrice Sigismeau, Présidente de la Spl Edden et vice-présidente du département, qu'il a effectué une visite du site."

La pa Météo France i di, sé zot i di - Les nuages sont bien coriaces

Les nuages reviennent en bloc ce mardi 20 août 2019, Matante Rosina n'y voit plus rien ! Le temps gris va persister dans la journée dans l'Est et le Sud de l'île. Bon, Matante Rosina décide d'aller chercher un peu le soleil et se déplace vers Saint-Pierre. D'autant plus qu'elle ne peut toujours pas se baigner ! La houle est encore forte même si les vagues passeront sous les 3 mètres en fin de journée.