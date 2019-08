L'association de protection animale L214 a publié ce mardi 20 août 2019 une nouvelle vidéo choc. Cette fois ce sont les conditions d'élevage des lapins en cage qui sont dénoncées. (photo d'illustration : capture d'écran BFM TV)

Dans une vidéo, publiée ce mardi 20 août 2019, l'association L214 dénonce les conditions d’élevage des lapins en cage comme le relaient nos confrères de BFM TV.

Sur cette vidéo tournée dans un centre d’élevage de Neuil-les-Aubiers, dans les Deux Sèvres, on distingue plusieurs lapins élevés en cage dans des conditions particulièrement difficiles. Entassés et vivant parmi les dépouilles d'animaux morts, ils sont gavés de médicaments en tout genre. Ces lapins ont vécu pour la plupart plus de deux mois et demi sans aucun accès à la lumière du soleil comme le révèle ce responsable associatif au micro de BFM TV.

L214 publie une nouvelle vidéo choc dénonçant les conditions d'élevage des lapins en cage pic.twitter.com/Ze32o1bvSl — BFMTV (@BFMTV) August 20, 2019

Régulièrement L214 publie des vidéos choc destinées à alarmer l'opinion publique sur les conditions de traitement des animaux dans les différents lieux d'élevage. La vidéo ne pointe pas du doigt un éleveur ou un autre mais dénonce une pratique d'élevage apparement courante.

