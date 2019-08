Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

La ville de La Possession organise le 25 août le forum des associations de 9h à 18h place Festival. Sur place ateliers créatifs, rencontres et échange avec les différentes structures associatives rythmeront la journée autour du thème Associations et Citoyens pour une Ville dynamique. Au programme également des concerts de Morgan, Sista Flo, Mister Ramsy et Francis Dijoux, grand gagnant du casting de la terre de talents de La Possession.

