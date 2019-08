Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 20 heures

Les nuages reviennent en bloc ce mardi 20 août 2019, Matante Rosina n'y voit plus rien ! Le temps gris va persister dans la journée dans l'Est et le Sud de l'île. Bon, Matante Rosina décide d'aller chercher un peu le soleil et se déplace vers Saint-Pierre. D'autant plus qu'elle ne peut toujours pas se baigner ! La houle est encore forte même si les vagues passeront sous les 3 mètres en fin de journée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

