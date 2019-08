Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 6 heures

Les missions de Lutte contre l'Immigration Clandestine à Mayotte, surnommées "LIC", prennent de plus en plus de place dans le quotidien des policiers de l'île. Aujourd'hui le syndicat Alternative Police tape du poing sur la table. Les agents dénoncent une hausse de ces missions, censées pourtant être secondaires, au détriment de la sécurité publique. Pour eux cela ne fait que renforcer le risque d'agressions envers les policiers. Ils réclament plus d'effectifs et des meilleurs conditions de travail. (Photos d'illustration: arrivée de réfugiés sri-lankais à Mayotte le 27 mai)

