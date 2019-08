La saison des baleines a débuté en juin pour s'achever au mois d'octobre 2019. Les baleines à bosse parcourent près de 5000 kilomètres afin de venir se reproduire dans les eaux chaudes situées au large de nos côtes. La présence de baleineaux est probable durant cette période. Alors où les observer depuis la terre ferme? On vous dévoile quelques pistes... (Photo : rb/www.ipreunion.com)

Observer les baleines depuis la terre ferme n’est pas une mince affaire.

Il faudra s’armer de patience mais également de jumelles d’observation, de lunettes de soleil, d’un chapeau et de quoi s’hydrater. Malgré l’hiver austral, les températures demeurent chaudes en cette saison. Alors, pour ceux qui ne souhaitent pas s’aventurer en mer, voici une liste- non exhaustive-, des points de vue à privilégier pour observer les cétacés en toute quiétude :

• Cap La Houssaye (Saint-Paul)

L’observation de baleines est idéale en fin de journée. Au coucher du soleil, la savane illumine les flots bleus.

• Cap Homard (Saint-Paul)

La falaise du site est très accessible, parfaite pour observer la mer. Il faut marcher quelques minutes pour accéder au point de vue plongeant sur Boucan et ses alentours.

• Port de plaisance de Saint-Gilles les Bains (Saint-Paul)

Idéal pour se balader en famille sur la digue jouxtant la mer où il y a boutiques, bars et restaurants. Attention en cas de forte houle, l’accès peut être limité voire dangereux.

• Littoral de l’Ermitage-les-bains (Saint-Paul)

Pendant le traditionnel pique-nique réunionnais, des baleines sont susceptibles de se trouver à quelques mètres de la côte. Ouvrez bien les yeux !

• Spot de Trois-Bassins (Trois-Bassins)

Le spot de surf est parfait pour observer la mer. Un amphithéâtre de vision permet de profiter au mieux du spectacle marin et pourquoi pas d’entrevoir des cétacés.

• Pointe au sel (Saint-Leu)

On profite à la fois du panorama sur l’océan et en même temps on visite le musée du sel juste à côté du littoral.

• La pointe des châteaux (Saint-Leu)

Située sur les hauts de Saint-Leu, la pointe des châteaux offre une vue imprenable sur la baie de Saint-Leu.

• Plage de Grande-Anse (Petite-Île)

La plage est non seulement un site idéal pour pique-niquer, mais en cas de beau temps on peut profiter du spectacle sur l’océan Indien.

• Anse des Cascades (Sainte-Rose)

Au coucher du soleil, l’anse des cascades révèle un superbe panorama sur la mer, on peut y apercevoir des dauphins et pour les plus chanceux des baleines.

• Sentier du littoral nord (Saint-Denis à Sainte-Suzanne)

Le long du littoral nord, profitez d’une balade en famille à pied ou à vélo. Peut-être les baleines seront-elles visibles depuis le sentier ?

• Le Barachois et la route du littoral (Saint-Denis)

Les plus chanceux pourront apercevoir les cétacés non loin des canons du Barachois. Attention sur la route du littoral, le stationnement et l’arrêt sont interdits sur la bande d’arrêt d’urgence. Il vaut mieux s’arrêter au niveau du point de vue de la Grande Chaloupe.

Pour ceux qui veulent poursuivre l’observation des baleines en mer, l’association Globice appelle le grand public à respecter la charte d’approche afin d’observer les baleines, tortues et baleines dans des conditions optimales.

lp/www.ipreunion.com