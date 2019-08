BONJOUR LA REUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 21 août 2019 :



Les ex-paillotes vraiment disparues de l'Ermitage ? Pas tant que ça...

Si la houle fait des vagues, les ex-paillotes de Saint-Paul en font aussi... Le ressac a ramené avec lui de vieux souvenirs enfouis sous le sable. Et à chaque train de houle c'est la même chose : les restes des paillotes refont surface. Ou bien la mer vient les reprendre pour les emmener au large, ou bien les débris restent plantés dans le sable au risque de finir dans les pieds de nos marmailles... Dans tous les cas la situation est loin d'être optimale. Et si la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) nettoie de temps à autre les détritus en cas de houle, aucune action d'envergure n'est envisagée. Quant aux restaurateurs qui devaient normalement nettoyer les restes de leurs paillotes, ils ont disparu dans la nature.

Les Pial, nouvelle arme du gouvernement pour réussir à (enfin) inclure les élèves porteurs de handicap

Sophie Cluzel, la secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées a commencé sa visite ce mardi 20 août pour la terminer deux jours plus tard. Au premier jour, la femme politique a présenté le pôle inclusif d'accompagnement localisé (Pial) et échangé sur l'école inclusive dans un établissement scolaire de Saint-Benoît. Si on ne s'attend pas à des annonces de la part de la secrétaire d'État, à l'instar de Jean-Michel Blanquer, cette dernière vient surtout rassurer, assurer le service après-vente des mesures et prendre le pouls. Zoom sur ces pôles inclusifs d'accompagnement localisés, un dispositif censé faciliter le parcours scolaire des élèves porteurs de handicap et professionnaliser le métier d'accompagnant d'élèves en situation de handicap.

Seize nouveaux caporaux de sapeurs-pompiers présentés à Saint-Denis

Le mardi 1er octobre 2019, le service départemental des incendies et de secours (Sdis) comptera 16 caporaux de sapeurs-pompiers de plus. Cette sous-officière et ses 15 collègues sous-officiers ont été présentés à la presse ce mardi 20 août 2019. Lauréat(e)s du concours de caporaux elle et ils font partie de la première vague de recrutement au Sdis. D'autres embauches devraient avoir lieu entre 2020 et 2021.

Les écoliers saint paulois dégusteront leur premier repas végétarien vendredi 23 août

Ce vendredi 23 août les écoliers saint-paulois goûteront au tout premier menu végétarien. Chaque semaine, un menu végétarien sera proposé aux enfants conformément à la loi Egalim pour une alimentation saine, durable et accessible à tous. Des repas équilibrés et variées, sans viande, ni poisson.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps plus sec mais toujours nuageux

Décidément, encore des nuages ! Mais dans l'Est Matante Rosina est habituée... pas de panique, un peu de pluie ça ne fait de mal à personne. Il y aura bien quelques averses, si jamais elle décide de les éviter elle peut toujours aller de l'autre côté de l'île : les nuages seront aussi au rendez-vous mais le temps sera sec ! Côté houle prudence... les vagues sont encore bien agitées dans le Sud-Ouest.