342 étudiants de première année de diplômes universitaires de technologie (DUT) ont effectué leur rentrée au sein de l'Institut universitaire technologique (IUT) de La Réunion ce lundi 19 août et mardi 20 août 2019. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L’accueil de ces nouveaux étudiants de première année a été réalisé en deux phases au cours des " Journées d’Intégration Technologique ". Un premier temps a permis l’accueil des étudiants issus de filières technologiques puis le lendemain, sont venus s’ajouter, les étudiants issus de filières générales et autres formations. "Ce dispositif innovant, mis en place depuis la rentrée 2017-2018, vise à donner aux étudiants toutes les clés pour réussir leur première année et les accompagner dans leur nouvelle vie étudiante !" a souligné l'université.

Pour leur permettre de bien se préparer à ces deux années de travail soutenu, plusieurs dispositifs ont été mis en œuvre pour répondre aux deux objectifs principaux :

Tout d’abord leur permettre de s’approprier les lieux, au travers de conférences, d’ateliers (Jeu de rôle " smartphone " ; travail en équipe " chamallow challenge " etc.) et d’une visite guidée du campus. Au cours de cette visite, les étudiants ont notamment pu découvrir le Fablab de l’IUT et ses différents outils mis à disposition des étudiants (graveuse laser, imprimante 3D…) ; mais aussi, la halle d’essai du département Génie civil construction durable ou encore le " Red Team Lab " (salle de Cyber sécurité) du département Réseaux et télécommunications.

Puis renforcer la cohésion entre les étudiants inscrits dans les différents départements de formation (7 DUT actuellement). Pour cela, ils ont été répartis, indépendamment de leur spécialité, au sein de plusieurs ateliers thématiques afin de favoriser l’échange et le partage d’informations.

Toutes les équipes pédagogiques administratives et pédagogiques ont aussi profité de ces " Journées d’Intégration Technologique " pour leur souhaiter une bonne rentrée à l’IUT de La Réunion.