Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Le mardi 1er octobre 2019, le service départemental des incendies et de secours (Sdis) comptera 16 caporaux de sapeurs-pompiers de plus. Cette sous-officière et ses 15 collègues sous-officiers ont été présentés à la presse ce mardi 20 août 2019. Lauréat(e)s du concours de caporaux elle et ils font partie de la première vague de recrutement au Sdis. D'autres embauches devraient avoir lieu entre 2020 et 2021 (Photo lp/www.ipreunion.com)

