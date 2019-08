Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 28 minutes

Ce mercredi 21 août 2019, tôt dans la matinée, les équipes de Tamarun et de la Réserve naturelle étaient déjà à pied d'oeuvre sur la plage de l'Hermitage pour élaguer et couper les arbres menaçant de tomber suite à l'épisode de forte houle du week-end dernier. Alors que les paillotes, aujourd'hui détruites, ont déstabilisé la topographie de la plage d'après les experts, des restes sont toujours visibles dès qu'un épisode de houle frappe le littoral. Aujourd'hui, la mer reprend ses droits et emportent avec elles le sable, les restes d'installations et les arbres. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce mercredi 21 août 2019, tôt dans la matinée, les équipes de Tamarun et de la Réserve naturelle étaient déjà à pied d'oeuvre sur la plage de l'Hermitage pour élaguer et couper les arbres menaçant de tomber suite à l'épisode de forte houle du week-end dernier. Alors que les paillotes, aujourd'hui détruites, ont déstabilisé la topographie de la plage d'après les experts, des restes sont toujours visibles dès qu'un épisode de houle frappe le littoral. Aujourd'hui, la mer reprend ses droits et emportent avec elles le sable, les restes d'installations et les arbres. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)