Ce jeudi 23 août matin, le syndicat Cfdt Service s'est réuni dans ses locaux dionysiens pour faire part des inquiétudes des militants sur le rachat du Vindémia par le groupe Bernard Hayot. Un rachat à 219 millions annoncé il y a quelques semaines, qui, pour le moment n'est pas encore entériné. Les interrogations des salariés des enseignes Jumbo et Score de l'île portent notamment sur les conditions de la cession de quatre magasins à la société Make Distribution. (photo d'illustration)

La Cfdt n’est pas contre ce rachat mais elle n’est pas non plus pour. À l’heure actuelle, les syndicalistes sont pendus aux lèvres de l’Autorité de la concurrence, son avis sur ce rachat peut totalement changer la donne. Pour le moment, les salariés attendent donc mais pas dans la sérénité. Mario Corbeau, délégué syndical groupe de Vindémia explique les points du dossier source de stress et d’interrogations pour les salariés, regardez:

Pour le moment, rien n'est encore fait, l'accord de l'autorité de la concurrence sera décisif. Plusieurs scenarii sont envisagés: le dossier est validé en l'état ou alors l'autorité demande à GBH de céder encore des magasins pour ne pas être en situation de monopole ou alors, l'autorité refuse purement et simplement le dossier. Cette dernière hypothèse est sans doute celle qui inquiète le plus les salariés, ils se demandent ce qu'il adviendrait alors de Vindemia. Pour le moment, la filiale est détenue à 100% par Casino mais le groupe qui souhaite vendre depuis un moment serait-il prêt à reprendre les commandes ? Une option peu plausible mais à l'heure actuelle, aucune piste n'est écartée.

