Les incendies se multiplient dans l'Amazonie. Les départs de feux se comptent maintenant en milliers et les pompiers peinent à freiner la progression des flammes. Selon l'INPE (Institut national de recherche spatiale), la déforestation en juillet 2019 a été quasiment quatre fois supérieure dans cette forêt qu'en juillet 2018.

Les fumées noires ont poussé jusqu'à Sao Paulo, capitale économique du Brésil, plongée dans le noir en pleine journée à cause des incendies.

Les feux de forêts dans l'Amazonie ont presque pris une tournure virale sur les réseaux sociaux. Le hashtag #PrayForAmazonas ("Priez pour l'Amazonie") est devenu l'un des plus populaires sur Twitter et de nombreux internautes se sont émus de l'état actuel de la forêt.

Pour Notre Dame c'était une catastrophe internationale on en parlé partout et la non!?!! 🤬

