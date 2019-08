Publié il y a 8 minutes / Actualisé le Mardi 20 Août à 06H04

La houle s'amortit mais attention la mer sera encore un peu agitée... Matante Rosina va devoir attendre un peu pour sa sortie en bateau, c'est plus sûr... En attendant elle regarde les nuages et s'amuse à y trouver de drôles de formes. Il faut dire qu'il y a de quoi faire ce jeudi, le temps reste assez nuageux et quelques averses sont à noter notamment dans les Hauts du Nord-Ouest avant de pousser de chaque côté, vers Le Port puis vers Saint-André. (Photo d'illusstration rb/www.ipreunion.com)

