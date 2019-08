BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 23 août 2019



- Oui, l'impôt sur la fortune immobilière est bien un cadeau aux riches

- Les piscines de l'Ouest prennent l'eau

- Le Forum Économique des Iles de l'Océan Indien s'ouvre sur l'Afrique

- Consommation des ménages : les prix ont augmenté de 0,3 % en juillet 2019

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques petits nuages et un beau soleil

Oui, l'impôt sur la fortune immobilière est bien un cadeau aux riches

Pendant plusieurs mois, les Gilets jaunes se sont égosillés à demander le rétablissement de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, au nom de la justice fiscale et parce-que le remplaçant de cette taxe, l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) était un cadeau aux riches encore plus généreux que l'ISF. Malgré la grogne, même au plus fort de la tempête, Emmanuel Macron a gardé le cap, n'envisageant jamais de revenir sur la suppression de l'ISF. Le bilan de la première année d'application de l'IFI est connu, la conclusion est claire, l'IFI est un super cadeau aux riches qui a rapporté trois fois moins aux caisses de l'État que le défunt ISF.

Les piscines de l'Ouest prennent l'eau

Vue Belle à la Saline, ou Jean-Lou Javoy au Port... les bassins de l'Ouest font peau neuve mais ça prend du temps. Voilà des mois que les clubs de natation de Saint-Paul ou du Port voient les travaux rallongés de plusieurs mois à chaque fois pour diverses raisons. Dernier retard en date : la piscine de Vue Belle, qui n'a pas pu rouvrir au mois d'août comme prévu pour "problèmes techniques". Mais la rentrée est là et avec elle les inscriptions dans les clubs, qui attendent beaucoup de la période août - septembre pour renflouer les caisses avec les nouvelles adhésions. Le début de cette nouvelle année scolaire s'annonce difficile pour certains d'entre eux.

Le Forum Économique des Iles de l'Océan Indien s'ouvre sur l'Afrique

La Chambre de commerce et d'Industrie de La Réunion organise en collaboration avec l'Union des Chambres de Commerce et de l'Industrie de l'Océan Indien le 12ème Forum Économique des iles de l'Océan Indien. Il aura lieu entre le 25 et le 27 septembre au Domaine du Moca à Saint Denis. Pour cette édition, le cap est mis sur l'Afrique où de nombreux enjeux sont à développer.

Consommation des ménages : les prix ont augmenté de 0,3 % en juillet 2019

En juillet 2019, les prix à la consommation ont augmenté de 0,3 % à La Réunion en raison de la hausse saisonnière des prix des transports aériens. Dans l'alimentaire, les prix stagnent, alors que ceux du tabac, des produits manufacturés et de l'énergie reculent. Sur un an, l'inflation est de 0,2 % à La Réunion et de 1,1 % en France hors Mayotte.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Quelques petits nuages et un beau soleil

Matante Rosina a bien regardé au fond de sa tasse de café. Elle a vu qu'il y aura quelques petits nuages dans le ciel de ce vendredi 23 août 2019. Notre gramoune préférée a aussi vu qu'il y aura malgré tout un beau soleil. Prudence par contre sur les côtes. La mer sera agitée à forte et un train de houl, avec un pic à 3,5 mètres, est attendu dans la nuit de vendredi à samedi. Et chez vous c'est comment ?