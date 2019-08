Chaque semaine, le centre régional de gestion du transport de l'île de La Réunion (CRGT) indique les chantiers en cours et ceux à venir. Ci-dessous, le communiqué complet du CRGT. (photo d'illustration)

Chantiers en cours

RN1A - St Paul - Travaux pour la Voie Vélo Régionale

Sur la RN1A à St Paul secteur Pont Ravine du Cimetière, travaux pour la VVR jusqu'au jeudi 19 décembre. Circulation alternée de 9h à 16h.

RN2 - St Benoit - Travaux d’élagage en falaise

Sur la RN2 à St Benoit Les Orangers, suite des travaux d’élagage en falaise jusqu'au vendredi 30 août. Alternat selon les besoins du chantier de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Benoit Giratoire des Plaines - Travaux de doublement des voies

Sur la RN2 à St Benoit au niveau du giratoire des Plaines, travaux de doublement des voies en entrée et sortie de la branche Nord du giratoire jusqu'au vendredi 20 septembre. Prudence recommandée, alternat si besoin de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Benoit - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à St Benoit secteur Les Orangers, travaux d'aménagement de sécurité au droit de l'école jusqu'au vendredi 30 aout. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Denis – Travaux d’aménagement du terre-plein central

Sur la RN2 à St Denis au niveau du boulevard Lancastel, suite des travaux d'aménagement du TPC les nuits du lundi 26 au jeudi 29 août inclus de 20h à 5h. Plusieurs restrictions à prévoir:

• Fermeture de la RN 2 sens N/E depuis la rue Labourdonnais jusqu’à la ravine Butor, y compris les bretelles d’insertion à Pasteur et allée Bonnier. Déviation par rue Labourdonnais, rue Charles Gounod, rue Maréchal Leclerc.

• Fermeture de la RN 1 sens S/N au niveau du Barachois depuis carrefour RN1/RD 41. Déviation par la RD 41 puis la RN 6 bd Sud.

• Voie de gauche neutralisée sur la RN 2 sens E/N depuis la ravine Butor jusqu’à la rue Labourdonnais. Itinéraire conseillé pour les PL RN6 boulevard Sud.

RN3 - St Pierre/Basse Terre - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RN3 à Saint Pierre, pour permettre la suite des travaux de renforcement de chaussée, la circulation sera interdite dans le sens descendant entre l’échangeur de Basse Terre et la fin de la RN3 de 20h30 à 5h les nuits du lundi 26 au jeudi 29 août inclus. Une déviation sera mise en place

par l’échangeur de Basse Terre, la ZI.2 et les voiries communales.

RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux de fouille pour pose de canalisation

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes secteur La Cayenne, travaux de fouille pour pose de canalisation jusqu'au vendredi 30 août. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN3 - St Benoît/Chemin de Ceinture - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN3 à St Benoît au niveau du carrefour chemin de Ceinture/RD3, travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 30 août. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN3 - plaine des Palmistes - travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN3 à la plaine des Palmistes entre ligne 500 et premier village, travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au mercredi 30 octobre. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RD1 - La Possession/Route du Dos d'Ane - Travaux de réalisation de murs de soutènement

Sur la RD1 à La Possession/Route du Dos d'Ane, travaux de réalisation de murs de soutènement jusqu'au 30 septembre. Circulation alternée de 6h30 à 17h30.

RD12 - St Leu/Route des Colimaçons - Travaux d'enfouissement de réseaux d'eau potable

Sur la RD12 à St Leu/Route des Colimaçons, travaux d'enfouissement de réseaux d'eau potable jusqu'au 27 septembre. Circulation alternée de 8h30 à 21h.

RD3 - St Louis/Route Hubert Delisle - Travaux de construction de mur

Sur la RD3 à St Louis/Route Hubert Delisle, travaux de construction de mur jusqu'au 16 août. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD3 - St Joseph/Rte Hubert Delisle - Travaux de tirage de câbles fibres optiques

St Joseph/Rte Hubert Delisle, entre la Rue du Père Castagnan et le Chemin des Baobabs, travaux de tirage câbles fibres optiques jusqu'au 04 octobre. Circulation alternée de 07h à 16h.

RD39 - St Pierre/Chemin Stéphane - Travaux d'aménagement de la chaussée

Sur la RD39 à St Pierre/Chemin Stéphane, entre la RD400 et la RD28 Ligne des Bambous, travaux d'aménagement de chaussée jusqu'au 19 décembre. Circulation alternée de 08h30 à 16h.

Chantiers à venir

RN1 - St Denis/la Possession/Le Port - Travaux de nettoyage, élagage mécanique, fauchage manuel en accotement et TPC

Sur les RN1 entre Sacré Coeur Le Port et la Possession, RN6 boulevard Sud à St Denis, RN7 entre giratoire Sacré Cœur et giratoire Jumbo Score et l'Axe Mixte au Port, RN 1001 entre giratoire RN1 E et giratoire Vilebrequin, travaux de nettoyage, élagage mécanique, fauchage manuel en accotement et TPC du 26 au 30 aout. Neutralisation de la BAU au droit du chantier suivant avancement de 6h à 15h.

RN1 - St Paul - Travaux de fauchage et d'élagage

Sur la RN1 à St Paul, au niveau du tunnel Cap Lahoussaye, travaux de fauchage et d'élagage en têtes de tunnel, le lundi 26 août de 10h à 15h. Voie de gauche neutralisée dans le sens Nord/Sud.

RN1 - St Paul - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RN1 à Saint Paul, pour permettre des travaux de renforcement de chaussée en enrobés sur la route Digue, la circulation sera interdite dans le sens Sud/Nord entre l'échangeur de Bellemène et celui de Savanna de 20h à 5h les nuits du lundi au jeudi du 26 août au 5 septembre inclus.

Une déviation sera mise en place par l’échangeur de Bellemène, la RN1A Chaussée Royale, puis retour sur la RN1 par l’échangeur de Savanna.

RN1 - St Paul/ La Savanne - Travaux de bétonnage

Sur la RN1 à St Paul niveau du viaduc de la Savanne, travaux de bétonnage les mardi 27 et mercredi 28 août. Neutralisation de la voie réservée sens Sud/Nord de 10h à 15h.

RN1 – La Possession – Travaux d’élargissement des bretelles de sortie

Sur la RN1 à la Possession, travaux d'élargissement des bretelles de sortie Possession ville/Port Est dans les deux sens du lundi 26 au vendredi 30 août. BAU neutralisée sur les bretelles de sortie de façon permanente.

RN1 – Etang Salé/St Pierre – Travaux de fauchage et taille de haie

Sur la RN1 de l'échangeur RD 17 à l'Etang Salé à celui Badamiers à St Pierre, travaux de fauchage et de taille de haie en TPC les nuits du mardi 27 au jeudi 29 août. Voie de gauche neutralisée dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

RN1A - St Leu - Travaux préparatoires aux travaux de peinture routière

Sur la RN1A à St Leu, entre le giratoire St Leu sud et Ravine des Poux, travaux préparatoires de peinture routière les nuits du mardi 27 au jeudi 29 aout. Circulation alternée de 20h à 05h.

RN1C - St Louis - Travaux de réalisation d'enrobés

Sur la RN1C à St Louis centre-ville, travaux de réalisation d'enrobés du lundi 26 août au vendredi 20 septembre. Circulation alternée de 8h à 15h.

RN2 - Ste Rose - Travaux de fouille et remplacement d'un poteau EDF

Sur la RN2 à Ste Rose secteur de Bois Blanc, travaux de fouille et remplacement d'un poteau EDF du lundi 26 au vendredi 30 août. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN2002 - St Benoît - Travaux de fouille en tranchée

Sur la RN 2002 à St Benoît, travaux de fouille en tranchée du lundi 26 au vendredi 30 août. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN3 - St Benoît/Les Citernes - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN3 à St benoît lieudit les Citernes, travaux d'aménagement de sécurité du lundi 26 au vendredi 30 août. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN3 – St Pierre/Tampon – Travaux d’élagage

Sur la RN3 de St Pierre Mon Caprice au Tampon Azalées, travaux d'élagage la nuit du lundi 26 août. Voie de droite neutralisée dans le sens descendant de 20h à 5h en fonction de l'avancement du chantier mobile.

RN7 Le Port – Travaux de création d’une nouvelle voie

Sur la RN7 au Port, travaux de création d’une 3ème voie entre giratoire des Danseuses et giratoire Faraday du lundi 26 au vendredi 30 août. Bande dérasée de droite neutralisée de 8h à 16h.

