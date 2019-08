En juillet 2019, les prix à la consommation ont augmenté de 0,3 % à La Réunion en raison de la hausse saisonnière des prix des transports aériens. Dans l'alimentaire, les prix stagnent, alors que ceux du tabac, des produits manufacturés et de l'énergie reculent. Sur un an, l'inflation est de 0,2 % à La Réunion et de 1,1 % en France hors Mayotte. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les prix à la consommation des ménages augmentent de 0,3 % en juillet à La Réunion. Les tarifs des transports aériens progressent fortement et expliquent l’augmentation des prix des services. À l’inverse, les prix de l’énergie, des produits manufacturés diminuent. Les prix des produits alimentaires sont stables quant à eux. Sur un an, les prix augmentent de 0,2 % à La Réunion et de 1,1 % en France, hors Mayotte.

Dans les services, l’augmentation des prix s’accentue : + 1,4 % après + 0,3 % en juin et + 0,2 % en mai. La très forte hausse des tarifs des transports aériens (+ 28 %) durant la période des congés scolaires est à l’origine de cet accroissement des tarifs dans les services. Hors aérien, les prix des services sont également orientés à la hausse après deux mois de stabilité. Sur un an, l’évolution des prix des services à La Réunion est équivalente à celle enregistrée au niveau national (+ 1,1 %).

Dans l’alimentation, les prix sont stables malgré la baisse des produits frais qui se confirme (- 0,9 % en juillet), atteignant - 5,2 % sur un an. Hors produits frais, les hausses de prix des boissons non alcoolisées et alcoolisées sont compensées par les baisses de prix des yaourts et de la viande de poulet. Sur un an, les prix dans l’alimentation augmentent de 1,1 % à La Réunion et de 3,0 % en France.

Depuis janvier 2019, les prix de l’énergie n’ont cessé d’augmenter. En juillet, ils chutent de 3,7 %. Cette baisse est due à celle du prix du gazole (- 5,1 %), de l’essence (- 4,7 %) et de la bouteille de gaz (- 7,2 %). Les tarifs de l’électricité restent en revanche stables. Sur un an, les prix de l’énergie reculent de 3,4 % à La Réunion et augmentent de 0,8 % en France, hors Mayotte. Les prix des produits pétroliers diminuent de 6,7 % à La Réunion et de 1 % en France.

Les prix des produits manufacturés diminuent de 0,3 %. Cette diminution résulte de la baisse des prix des téléphones portables (- 6,7 %) et de ceux de l’habillement et des chaussures (- 0,7 %), déjà amorcée le mois dernier. Sur un an, les prix des produits manufacturés baissent de 1,3 % à La Réunion et de 0,6 % en France.

