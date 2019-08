Pendant plusieurs mois, les Gilets jaunes se sont égosillés à demander le rétablissement de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, au nom de la justice fiscale et parce-que le remplaçant de cette taxe, l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) était un cadeau aux riches encore plus généreux que l'ISF. Malgré la grogne, même au plus fort de la tempête, Emmanuel Macron a gardé le cap, n'envisageant jamais de revenir sur la suppression de l'ISF. Le bilan de la première année d'application de l'IFI est connu, la conclusion est claire, l'IFI est un super cadeau aux riches qui a rapporté trois fois moins aux caisses de l'État que le défunt ISF. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les Gilets jaunes avaient bel et bien raison. L’entourloupe, ils l’ont vue venir de loin, en même temps, elle était prévisible. La différence entre l’IFI et l’ISF ce n’est pas juste une lettre, c’est tout un concept. L’IFI, ne concerne que les biens immobiliers tandis qu’avec l’ISF, son prédécesseur, le patrimoine financier était lui aussi taxé. Cette différence vaut son pesant d’or, en 2017, lors de sa dernière année d’application, l’ISF, rapportait 4,2 milliards d’euros. L’IFI a fait trois moins bien, seulement 1,3 milliard d’euros en 2018, lors de sa première année d’application.

Un tour de chauffe ? Une phase de rodage ? Et bien, pas du tout, il s’agit là d’un savant calcul imaginé par l’exécutif. Cette nette baisse, l’État s’y attendait, elle était logique. Mais pour Emmanuel Macron, cet effort devait avoir une contrepartie. Le chef de l’État pensait que moins taxés, les plus fortunés investiraient plus dans l’économie française, plus précisément dans les petites et moyennes entreprises (PME). L’autre objectif de cet ISF extra-light était de faire revenir les investisseurs partis s’installer à l’étranger et d’en attirer d’autres. Ils sont forts le président et sa fine équipe. Donner d'une main et récupérer de l'autre.

Mais comme sur bien des sujets, le président, ce visionnaire, n'a pas eu le nez creux. Les riches n'ont pas investi l'argent économisé sur l'impôt dans l'économie réelle, loin de là. Au lieu de stimuler l'investissement dans les PME, le passage de l'ISF à l'IFI a eu l’effet contraire il l’a fait reculer de 70,9 %. Avec ces fonds économisés les riches se sont bien fait plaisir avec des dépenses de consommation, ils en ont aussi profiter pour garnir leur compte épargne, après tout, on ne sait pas de quoi demain est fait ! Au final, cet IFI, c'est tout bénéf’ pour eux. Vous connaissez l'expression avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière ? Elle s'applique parfaitement à ce cas. Les riches ont gagné sur tous les tableaux.

Au final, ils n'ont rien promis, c'est le gouvernement qui a fanstamé tout un système, eux n'en fait qu'en profiter.

D’ailleurs qui sont ceux qui sont assujettis à cet impôt ? La valeur nette du patrimoine immobilier de ces contribuables excède 1,3 million d’euros pour l'IFI. Concernant l’ISF, c'était le capital de ces personnes qui était supérieur à 1,3 millions d’euros.

En 2018, 132 722 contribuables ont payé l’IFI avec une moyenne de 9 730 euros par foyer. Une année avant, ils étaient 358 000 à payer l’ISF (presque 3 fois plus) et en moyenne, ils réglaient 11 8000 euros. On comprendmieux pourquoi ça rapporte moins...

Ces économies réalisées grâce à ce bon plan, ces personnes fortunées se sont empressées de ne surtout pas les ré-injecter dans l’économie du pays et encore moins d’en faire profiter les plus démunis, sur cette période, une chute lire de 30% des dons aux associations a été constatée. Une redistribution des richesses ? Certainement pas !

Les riches s'engraissent et le reste de la population, les classes moyennes et défavorisées, elles, accusent le coup et dénoncent un matraquage fiscal. Le président de la République a accordé 17 milliards d’euros de baisses d’impôts et d’aides post-crise des gilets jaunes sur 2019 et 2020. Mais cela suffira-t-il calmer la rage quand les Français se rendront compte que pendant ce temps-là, le gouvernement crache sur 3 milliards d’euros juste pour faire plaisir aux copains friqués ?

Le premier bilan de cet impôt sur la fortune immobilière publié dans le rapport du député Joël Giraud sur l’application des mesures fiscales est édifiant et en même temps, il est une nouvelle preuve de l’attachement sans faille et sans limite d’Emmanuel Macron à ses vieux copains, à ce milieu dans lequel il a fait ses armes et auquel il est toujours aussi loyal. Jupiter n’aura jamais aussi bien porté son surnom de "président des riches".

Bien sûr, pour feindre la remise en question du système, le président de la République a annoncé qu'une étude sur l'impact de la suppression de l'ISF serait publiée début 2020. Le laps de temps est, évidemment, trop court pour en mesurer les effets réels sur l’économie. Par ailleurs, Emmanuel Macron l'a matraqué assez souvent pour que ça rentre, il ne rétabliera pas l'ISF.

