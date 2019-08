Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Les spécialistes de Météo France annoncent qu'un train de houle devrait déferler sur les côtes ouest et sud de l'île, toutefois, il sera moins intense qu'en début de semaine. Des vagues de 3,50 mètres à 4 mètres de hauteur moyenne sont attendues notamment sur le littoral sud, les prévisionnistes précisent "jusqu'à 7 à 8m possible pour les vagues les plus hautes dans les secteurs exposés. Prudence donc en bord de mer !

Les spécialistes de Météo France annoncent qu'un train de houle devrait déferler sur les côtes ouest et sud de l'île, toutefois, il sera moins intense qu'en début de semaine. Des vagues de 3,50 mètres à 4 mètres de hauteur moyenne sont attendues notamment sur le littoral sud, les prévisionnistes précisent "jusqu'à 7 à 8m possible pour les vagues les plus hautes dans les secteurs exposés. Prudence donc en bord de mer !