C'est malheureusement une situation courante que rapportent nos confrères de RFI Afrique ce vendredi 23 août 2019 : la saison pesteuse est de retour, et trois cas ont déjà été confirmés à environ 50 km de la capitale. Un problème habituel pour la région, alors que plus de 200 personnes étaient décédées des suites de la peste bubonique en 2017.

Et pourtant, malgré la maladie, les déchets continuent de s'empiler dans les rues d'Antananarivo et les rats, porteurs de la maladie, zigzaguent entre les ordures. Une situation que les habitants essaient de régler eux-mêmes. "Nous faisons régulièrement de grands nettoyages des rues et des trottoirs avec tous les habitants du quartier, confie-t-elle. Mais le problème, c’est que lorsque nous mettons les ordures dans les bacs, elles ne sont pas ramassées et donc ça ne change pas grand-chose" rapporte une habitante à RFI Afrique.

En effet, la société en charge du ramassage des ordures ne disposerait que d'une dizaine de camions pour vider les bas de l'intégralité de la capitale. Une mission qui semble impossible.

