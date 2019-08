Pour la première fois en Corse, le Réseau Tortues Marines Méditerranée Française (RTMMF) a observé la naissance de 23 tortues Caretta Caretta, aussi appelées "Caouannes". 56 oeufs entiers ont été repérés. Un spectacle assez inédit immortalisé en images. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C'est une belle découverte que les membres du RTMMF ont faite sur une plage de la Plaine Orientale. Pour la première fois en Corse, ils ont pu témoigner de la naissance de 23 petites tortues de l’espèce Caretta Caretta. A l’intérieur du nid, 56 oeufs entiers devaient éclore à leur tour, avant de regagner la mer.

Selon le centre de soins réunionnais Kélonia, la tortue Caouanne est "la plus agressive des tortues de mer", grâce à ses mâchoires puissantes. Elle fréquente les eaux chaudes des tropiques et les mers plus tempérées.

Un spectacle rare que vous pouvez retrouver en images ici :