La ministre des Outre-mer et la secrétaire d'État auprès du premier ministre porte-parole du gouvernement seront dans le 101ème département de France les lundi 26 et mardi 27 août 2019. Une visite éclair de deux jours menée tambour battant. Plusiurs thématiques seront abordées, la question de l'immigration clandestine, les violences faites aux femmes, et des rencontres avec les élus locaux.

