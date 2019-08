Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 1 heures

BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 24 août 2019



- Plus aucun cas de rougeole signalé à La Réunion depuis un mois et demi

- Les "forains solidaires" ont le coeur sur la main

- Saint-Philippe: forage de reconnaissance à Takamaka

- Les révolutionnaires n'ont plus la barbe, les jeunes branchés oui

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil et températures douces

BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 24 août 2019



- Plus aucun cas de rougeole signalé à La Réunion depuis un mois et demi

- Les "forains solidaires" ont le coeur sur la main

- Saint-Philippe: forage de reconnaissance à Takamaka

- Les révolutionnaires n'ont plus la barbe, les jeunes branchés oui

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil et températures douces