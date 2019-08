Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

Ce samedi 24 août 2019, les prévisionnistes de Météo France indiquent qu'un train de houle s'abat sur le littoral ouest et sud, de la Plaine des Galets à la pointe de la Table en passant par la Pointe au Sel, " cette houle australe s'accompagne ce matin de vagues moyennes voisines de 3,5 m à 3,9 m soit 7 à 8 m pour les plus hautes " expliquent les spécialistes. La plus grande prudence est recommandée sur les plages. Ce train de houle devrait décroître en fin de journée, les vagues s'amortiront et atteindront alors les 3 m. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce samedi 24 août 2019, les prévisionnistes de Météo France indiquent qu'un train de houle s'abat sur le littoral ouest et sud, de la Plaine des Galets à la pointe de la Table en passant par la Pointe au Sel, " cette houle australe s'accompagne ce matin de vagues moyennes voisines de 3,5 m à 3,9 m soit 7 à 8 m pour les plus hautes " expliquent les spécialistes. La plus grande prudence est recommandée sur les plages. Ce train de houle devrait décroître en fin de journée, les vagues s'amortiront et atteindront alors les 3 m. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)