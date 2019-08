Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Les services de l'hôpital de Saint-Benoît ont annoncé la nouvelle par communiqué ce samedi 24 août 2019 "c'est avec une immense tristesse et une grande émotion que la Direction du GHER vous informe d'un événement tragique qui s'est produit cette nuit au GHER. Un de nos collègues infirmier anesthésiste a mis fin à ses jours." Aucune précision sur les circonstances de ce drame "nous mettons tout en oeuvre pour essayer d'en comprendre le contexte". L'hôpital précise "une cellule d'accompagnement psychologique a été mise en place et un CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ndlr) sera réuni dès lundi" et termine par "nos pensées vont vers sa famille et ses collègues du bloc opératoire." (photo d'illustration)

Les services de l'hôpital de Saint-Benoît ont annoncé la nouvelle par communiqué ce samedi 24 août 2019 "c'est avec une immense tristesse et une grande émotion que la Direction du GHER vous informe d'un événement tragique qui s'est produit cette nuit au GHER. Un de nos collègues infirmier anesthésiste a mis fin à ses jours." Aucune précision sur les circonstances de ce drame "nous mettons tout en oeuvre pour essayer d'en comprendre le contexte". L'hôpital précise "une cellule d'accompagnement psychologique a été mise en place et un CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ndlr) sera réuni dès lundi" et termine par "nos pensées vont vers sa famille et ses collègues du bloc opératoire." (photo d'illustration)