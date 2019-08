Elle sont douze à prétendre au titre de Miss Réunion 2019 et cela fait maintenant trois mois qu'elles se préparent à cette soirée du samedi 24 août. Un séjour aux Seychelles, des défilés aux quatre coins de l'île, il a aussi fallu s'exercer et apprendre à avoir la stature et le charisme d'une Miss.

Cette soirée changera la vie de l'une d'entre elles. Voici les noms des 12 candidates :

1 - Charline Conti

2 - Candice Grimaud

3 - Johanna Prugnières

4 - Adeline Hoarau

5 - Marion Potin

6 - Sarah Rimper

7 - Annaëlle Peyen

8 - Adeline Mercier

9 - Nina Sills

10 - Anne-Sophie Bavol

11 - Morgane Lebon

12 - Tatiana Telegone

Lire aussi: Miss Réunion : les candidates rencontrent Miss France