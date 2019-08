Soan aura marqué de son empreinte péi la première audition de cette nouvelle édition du télécrochet. C'est pieds nus, jonché sur son roulèr que le marmaille d'une dizaine d'années est apparu sur TF1 ce vendredi 23 août. Il a entonné un classique réunionnais " la pli y vé tomber " de Jean-Claude Viadère accompagné sur scène par son père Nono Arhimann, chanteur et auteur-compositeur du groupe Kiltir. Les quatre membres du jury se sont retournés. En six saisons, c'est la première fois que du maloya résonne sur le plateau de l'un des programmes phares de la chaîne privée.

À La Réunion, Soan n’est pas inconnu du grand public, il a déjà commencé à tracer son chemin dans le milieu musical de l’île en remportant la troisième saison de Kid Créole l’année dernière.

Ce passage à The Voice Kids est une nouvelle étape dans la jeune carrière du chanteur. Un challenge qui ne semble pas l’effrayer, devant Amel Bent, Soprano, Patrick Fiori et Jenifer, le marmaille a pris le risque de chanter du maloya, un genre peu connu en métropole et il s’est attaqué à un gros morceau, la chanson " la pli y vé tomber " de Jean-Claude Viadère.

Très vite, dès la première phrase chantée par Soan, Soprano s’est retourné, il a été rejoint très rapidement par les autres membres du jury. Regardez la prestation de Soan:

Pari réussi pour Soan qui se qualifie pour la prochaine étape, les " battle ". Le jeune homme a choisi d’intégrer l’équipe de Soprano. On peut donc s’attendre à de belles surprises pour la suite.

Les Réunionnais qui ont veillé tard ont félicité Soan, sa prestation est devenue virale sur les réseaux sociaux, le marmaille a remercié chaudement ses admirateurs, regardez:

Le jeune Réunionnais a mis La Réunion en lèr, on a hâte de découvrir la suite de son aventure !