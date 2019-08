Tous les samedis depuis le mois de mai 2019, un collectif d'amis organise des distributions gratuites de fruits et légumes à Saint-Paul. Ce sont les "forains solidaires". Ils ont également mis en place un "frigo solidaire" et des distributions de repas gratuits dans une station-service de la commune. (Photo d'illustration : DR)

Ce samedi 24 août est le 24e samedi de générosité des forains solidaires. En place tous les samedis depuis le mois de mai le collectif d’amis distribue les fruits et légumes invendus des forains saint-paulois. Les forains solidaires comptent une dizaine de membres. Elica Rajoeliarisoa, marraine et membre du collectif raconte : "Tout est parti d’une simple discussion entre amis au début de l’année 2019. On voulait faire quelque chose pour changer le monde, basé sur le partage, la générosité et l’amour mais sans argent et sans association."

L’idée se veut simple. Tous les samedis, vers midi, les compères font le tour des stands du marché de Saint-Paul. Ils demandent aux forains présents leurs invendus de fruits et légumes afin de les offrir par la suite sur leur propre étal. Les premiers samedis ont été laborieux, les forains sollicités posaient beaucoup de questions et certains se montraient réticents à céder leurs produits. Heureusement, avec le temps, beaucoup ont changé d’avis et donnent aujourd’hui "avec la main sur le cœur" détaille Elica. En moyenne, 40 à 50 kilos de fruits et légumes sont récupérés chaque semaine par la bande.

Les forains solidaires ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. A l’initiative de Jérémy Millet, gérant d’une station-service du centre-ville de Saint-Paul, ils ont installé un "frigo solidaire" dans l’établissement. Le concept est toujours aussi simple : les clients achètent des produits alimentaires dans la station-essence, puis, ces produits sont mis à disposition des plus démunis dans le "frigo solidaire" situé dans la boutique. Libre à chacun de venir se servir comme bon lui semble toute la semaine dans la station-service.

L’initiative a séduit d’autres acteurs saint-paulois. Elica raconte :"on a rencontré Will, un cuisinier, au marché forain un samedi. Le concept lui a plu et il s’est proposé pour préparer des repas gratuitement à partir des produits récupérés auprès des forains. On a distribué une cinquantaine de repas. Le samedi 14 septembre 2019, ce sera le 3e samedi où l’on propose ces déjeuners gratuits." La générosité est également dans les prés. Elica explique : "un agriculteur de Villèle nous propose même de venir prendre ce que l’on souhaite (fruits et légumes) directement dans ses récoltes."

Les forains solidaires constatent qu’il y a de plus en plus de familles qui profitent de cet élan de générosité, que ce soit au niveau du stand, du frigo solidaire ou encore des repas gratuits. Elica espère "que le concept va s’exporter ailleurs sur l’île. On peut aider simplement avec du temps, du partage et de la générosité."

Page facebook : Les forains solidaires

lp/www.ipreunion.com