Encore une sale semaine pour l'environnement à La Réunion. " Sale " au sens littéral. Les internautes du site participatif "Bandcochon" ont fait de belles trouvailles, dans son compte rendu hebdomadaire, Bandcochon indique avoir reçu 59 photos de dépôts sauvages, aucune région de l'île n'est épargnée et le constat est toujours aussi malheureux " les semaines se suivent et se ressemblent ". La commune du Tampon caracole encore en tête avec 34 dépôts sauvages photographiés en une semaine malgré la création de la brigade environnement de la Casud... (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le bulletin complet de la semaine du 17 au 23 août 2019 sur Bandcochon

9 communes pour une soixantaine de photos

• carcasses de voitures, pneus, batteries , dépôts divers de personnes ne respectant pas les calendriers de collecte et plages souillées !!!!!

• le plastic est à l'ordre du jour et on en trouve partout , dans les dépôts comme sur les plages!!!!!!

• encore une création d'une brigade environnement à la CASUD (personnels non assermentés incapables de mettre des pv!!!!!!!)

Liste des communes impactées par la traque cette semaine



Le Tampon 34 dépôts sauvages

Saint-Pierre 7

Saint-Denis 5

Saint-André 3

La Possession 3

Saint-Leu 3

Saint-Louis 2

Commune Total

Saint-Benoît 1

Saint-Paul 1

