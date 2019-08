Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Ce samedi 24 août 2019, l'enseignante, actuellement troisième adjointe au maire des Avirons déléguée aux affaires scolaires et à la petite enfance a fait salle comble pour son premier meeting. Dans le public, des citoyens mais aussi des élus politiques de droite et de choix: Michel Fontaine, André Thien Ah Koon, Michel Dennemont, Nassimah Dindar, Cyrille Melchior. Roseline Lucas a officialisé sa candidature il y a quelques jours, le maire sortant René Mondon a d'ores et déjà annoncé qu'il ne se représenterait pas en 2020.

