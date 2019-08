Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 20 heures

L'association Réunion durable organise un " plogging " sur la plage de Grand-Bois ce dimanche 25 août de 9h30 à 11h30. Le "plogging" ça ne vous dit rien ? Le terme est une contraction de "plocka upp" qui signifie "ramasser" en suédois et de jogging. Le concept est simple, ramasser des déchets en faisant son footing pour faire place nette. Un geste écologique et bon pour la santé. Bien sûr, vous pouvez ramasser des déchets sans courir, l'important est de faire une action pour la planète. Les enfants sont les bienvenus et des gants et des sacs seront mis à disposition précise l'association. De plus, les mégots, canettes et plastique ramassés seront recyclés par l'artiste Richard Riani. (photo d'illustration)

