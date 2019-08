Le Groupe Les Flamboyants ouvrira d'ici fin 2020 un nouvel établissement de Soins de suite et réadaptation spécialisé dans les affections du système nerveux et de l'appareil locomoteur dans le sud à Pierrefonds (Saint-Pierre).

Depuis février 2019, le Groupe a entamé des travaux en vue de la création d’un deuxième établissement de soins de suite et de réadaptation. La Clinique Les Tamarins Sud accueillera ses premiers patients pour fin 2020.

Un nouvel établissement qui favorisera la rééducation précoce des patients pour réduire le handicap et faciliter le retour à l’autonomie. Forte de l’expérience de sa consoeur dans l’Ouest, la Clinique Les Tamarins Sud, en complémentarité avec l’offre publique, apportera une réponse de proximité à la prise en charge en rééducation spécialisée sur le territoire sud pour les problématiques : neurologiques (patients victimes d’accidents vasculaires cérébraux, patients polytraumatisés ex : accidents de la route, etc) ; orthopédiques (patients en rééducation post chirurgicale, ex : prothèses de hanche, de genoux, etc).

La vocation de la Clinique Les Tamarins est d’optimiser la récupération physique et cognitive de la personne par une prise en charge précoce et spécialisée. L’objectif étant ainsi de limiter le handicap et de favoriser le retour à l’autonomie.

Cet accompagnement repose sur :

- Un projet de soins individualisé, évolutif pour chaque patient

- Une équipe pluridisciplinaire médicale, soignante et paramédicale spécialisée mobilisée autour du patient

- Un plateau technique disposant d’outils de rééducation robotisée (Lokomat, Arméo Spring et Power), d’isocinétisme, stabilométrie, balnéothérapie, appartement thérapeutique, etc.

- Un programme de réinsertion complet en fonction du projet de vie du patient : sociale, professionnelle, familiale, sportive, accompagnement psychologique, conduite automobile, transport collectif.

" La clinique Les Tamarins Ouest accueille déjà 50% des patients victimes d’Accident-Vasculaire-Cérébral pris en charge en unité neuro-vasculaire à La Réunion, qui sont orientés en rééducation. L’AVC est la première cause de handicap physique chez l’adulte et la deuxième cause de déclin intellectuel. Sa prévalence est forte à la Réunion. En tant qu’acteur de santé sur le territoire, nous avons un rôle à jouer avec l’ensemble de la filière pour accompagner les patients ", explique le docteur Gérard d’Abbadie.

L’établissement situé à Pierrefonds s’étendra sur 17 334m2 et pourra accueillir 99 patients en hospitalisation complète et une file active de 100 patients en hôpital de jour. Comme tous les établissements du Groupe Les Flamboyants, l’architecture fait partie intégrante du projet médical. Le projet représente un investissement de 32.2 millions d’euros en bâtit et foncier (dont 25M€ en travaux) et de 2.2 millions d’euros en matériel et équipement médical.

Au total, 170 personnes seront recrutées aussi bien dans le domaine médical, paramédical qu’administratif. Un job-dating sera organisé dans le sud afin de rencontrer les potentiels futurs professionnels de la clinique Les Tamarins Sud.