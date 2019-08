BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche matin 25 août 2019



Miss Réunion 2019 : le sacre de Morgane Lebon

Elle a été élue Miss Réunion 2019 ce samedi 24 août 2019. À peine le sacre de la Saint-Joséphoise Morgane Lebon annoncé, les flashes ont commencé à crépiter sous les yeux humides de ses proches. Agée de 20 ans, mesurant 1,76 mètre, la jeune femme est est étudiante en licence "administration économique et sociale". Elle faisait partie des favorites. Ce samedi 24 août 2019, lors de l'élection. Morgane Lebon succède à Morgane Soucramanien. Elle a été couronnée par Vaimalama Chaves, Miss France 2019. Tatiana Télégone, 24 ans (Saint-Denis) et Johanna Prugnières, 18 ans (Sainte-Marie) ont respectivement été élues première et deuxième dauphines

Ces clowns qui font rire les enfants malades dans les hôpitaux

Les clowns, ce n'est pas que pour les cirques. Saviez-vous qu'on peut aussi en trouver dans les hôpitaux ? C'est le cas des comédiens recrutés par l'association Eclats de l'île. Avec leur nez rouge, ils se baladent dans les services pédiatrie des CHU Nord et Sud de l'île pour amuser les enfants malades. Un sacré travail d'improvisation, qui demande une certaine maîtrise des tours de passe-passe... Dans les chambres de ces enfants parfois atteints de maladies incurables, les clowns aident les petits et leurs familles à s'échapper le temps d'un sketch pour oublier la maladie quelques minutes et partir dans de grands éclats de rire.

- Lundi 19 août : forte houle : la nuit a été agitée dans l'ouest et le sud

- Mardi 20 août : définissez l'intérêt de la visite de Jean-Michel Blanquer, vous avez quatre heures...

- Mercredi 21 août : les ex-paillotes vraiment disparues de l'Ermitage ? Pas tant que ça...

- Jeudi 22 août : les maires prennent cher, la faute à qui ?

- Vendredi 23 août : oui, l'impôt sur la fortune immobilière est bien un cadeau aux riches

Aux Pays-Bas, des fermes d'un nouveau type face au défi climatique

Etre propriétaire de la ferme du coin, choisir ce qu'elle va produire et prendre son vélo pour y faire ses courses chaque semaine: cette exploitation d'un nouveau type a vu le jour au Pays-Bas, et se rêve en réponse au défi du changement climatique.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée très lumineuse en prévision

Quelle lumière ! Matante Rosina en serait presque aveuglée. C'est un temps clair qui se dessine pour ce dimanche. De quoi passer un bon week-end et envisager un petit pique-nique dans la nature... Les hauts sommets de La Réunion sont ensoleillés eux aussi. Quant au vent, il va souffler un peu sur la côte Est, la mer restera un peu agitée.