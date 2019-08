Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Un navire est en détresse entre La Réunion et Madagascar, une opération de sauvetage est en cours "pour le moment, nous n'avons pas plus d'informations, nous avons été contactés tôt ce matin" nous explique-t-on du côté du CROSS (centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage). Les équipes de la SNSM (société nationale de secours en mer) n'ont pas été activées "pour le moment, le navire se trouve à plus de 60 nautiques (soit 111km ndlr) " indique un membre de la SNSM. Plus d'informations à venir. (Photo d'illustration)

