Un enfant de 9 ans qui circulait à vélo a été percuté par une moto ce dimanche 25 août après-midi au Chaudron (Saint-Denis). Grièvement blessé, il souffre d'un traumatisme crânien et a été transféré au CHU dans un état préoccupant, en fin de journée, son pronostic était toujours engagé. Cet accident dramatique remet sur le devant de la scène la pratique, très controversée, des rodéos sauvages et les problématiques qui en découlent. Gilbert Annette, le maire du chef-lieu interpelle l'État "la mairie de Saint-Denis demande à nouveau à l'Etat de faire cesser ces pratiques et d'affirmer sa présence dans l'espace public" peut-on lire dans un communiqué. (photo d'illustration)

