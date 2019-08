Elle a été élue Miss Réunion 2019 ce samedi 24 août 2019. À peine le sacre de la Saint-Joséphoise Morgane Lebon annoncé, les flashes ont commencé à crépiter sous les yeux humides de ses proches. Agée de 20 ans, mesurant 1,76 mètre, la jeune femme est étudiante en licence "administration économique et sociale". Elle faisait partie des favorites. Ce samedi 24 août 2019, lors de l'élection. Morgane Lebon succède à Morgane Soucramanien. Elle a été couronnée par Vaimalama Chaves, Miss France 2019. Tatiana Télégone, 24 ans (Saint-Denis) et Johanna Prugnières, 18 ans (Sainte-Marie) ont respectivement été élues première et deuxième dauphines (Photo fh/www.ipreunion.com)

Morgane Lebon ne réalise pas encore qu’elle est la Miss Réunion 2019. Quand son nom a été prononcé, il y a eu quelques secondes de latence, un ange est passé, Morgane Lebon, saint-jospéhoise de 20 ans n'a pas réalisé qu'elle venait de devenir la nouvelle ambassadrice de beauté de La Réunion. Encore émue, elle livre ses premières impressions, regardez:

Des causes qui lui tiennent à cœur

Morgane Lebon, 21 ans originaire de St Joseph est en quatrième année d’AES (administration économique et sociale) et souhaite devenir professeur des écoles. Très timide, ses amis et sa famille l’ont poussée à s'inscrire au concours. Pour elle, les valeurs indispensables à transmettre aux enfants sont: le savoir vivre, le respect envers les autres et l’environnement, la bonté, la générosité "pour que l’on puisse continuer à bien vivre ensemble à La Réunion" affirme-t-elle.

Une soirée exceptionnelle

C’est au terme de plus de deux heures de show que le nom de la nouvelle ambassadrice de l’île intense a été annoncé. Au terme d’une soirée exceptionnelle, sans fausse note. Les 12 candidates, toutes aussi jolies les unes que les autres ont défilé sur de grandes musiques de films, le thème de l’élection, cette année "les Miss font leur cinéma".

Robe de soirée, maillot de bain, tenue de ville, les candidates ont joué de leurs charmes pour atteindre le Gral. Avant de rendre sa couronne, Morgane Soucramanien, Miss Réunion 2018, a pu glisser quelques mots "plus on donne et plus on reçoit, c'est ce que j'ai appris cette année" a-t-elle commenté un grand sourire aux lèvres.

Une soirée qui a aussi mis La Réunion en lèr avec des artistes 100% péi. DJ Sebb et sa bande, les ségatiers du groupe Manyan, Lindigo, Black T… L’ambiance était au rendez-vous. Le public en a pris plein les yeux et plein les oreilles ! Le Teat Champ Fleuri affichait complet, l'élection Miss Réunion est l'un des plus gros événements de l'année.

Une soirée dont se souviendra Morgane Lebon. Pour la Miss fraîchement élue, la nuit aura été courte. Ce dimanche matin, dans un hôtel dionysien, a lieu le traditionnel "réveil de la Miss". Ça y est l’aventure commence pour Miss Réunion 2019 qui devra commencer à penser à l’élection Miss France qui aura lieu à Marseille le 14 décembre prochain.

