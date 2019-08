BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 26 août 2019



- Saint-Leu : l'histoire tumultueuse de la construction de la médiathèque Baguett'

- Brésil: Jair Bolsonaro s'en prend à Brigitte Macron

- La CGTR et Solidaires Finances Publiques organisent un débat pour discuter des réformes

- Rodéos sauvages: un enfant de 9 ans entre la vie et la mort après avoir été percuté par une moto

- La pa Météo France i di, sé zot i di - une très belle journée

Saint-Leu : l'histoire tumultueuse de la construction de la médiathèque Baguett'

La médiathèque du centre-ville de Saint-Leu est devenue le caillou dans la chaussure de Bruno Domen, le maire de la commune. Ce projet, il n'en est pas l'initiateur, son prédécesseur et mentor supposé, Thierry Robert lui a refilé la patate chaude. L'édifice devait ouvrir ses portes en 2016, trois ans après, ce n'est toujours pas le cas. Retour sur un dossier tumultueux qui n'a pas encore trouvé son issue. Entre surcoûts, impayés, colère des entrepreneurs, polémique et politique, la médiathèque de Saint-Leu, ce bon vieux serpent de mer.

Brésil: Jair Bolsonaro s'en prend à Brigitte Macron

Le président brésilien Jair Bolsonaro a endossé dimanche sur Facebook un commentaire offensant pour la première Dame Brigitte Macron, tandis qu'un de ses ministres traitait le chef de l'Etat français Emmanuel Macron de "crétin opportuniste".

La CGTR et Solidaires Finances Publiques organisent un débat pour discuter des réformes

Ce mardi 27 août 2019, les syndicat de la CGTR et Solidaires Finances Publiques convient la population à un débat concernant les réformes qui vont toucher les trésoreries de La Réunion et de la métropole dans les mois à venir.

Rodéos sauvages: un enfant de 9 ans entre la vie et la mort après avoir été percuté par une moto

Un enfant de 9 ans qui circulait à vélo a été percuté par une moto ce dimanche 25 août après-midi au Chaudron (Saint-Denis). Grièvement blessé, il souffre d'un traumatisme crânien et a été transféré au CHU dans un état préoccupant, en fin de journée, son pronostic était toujours engagé. Cet accident dramatique remet sur le devant de la scène la pratique, très controversée, des rodéos sauvages et les problématiques qui en découlent. Gilbert Annette, le maire du chef-lieu interpelle l'État "la mairie de Saint-Denis demande à nouveau à l'Etat de faire cesser ces pratiques et d'affirmer sa présence dans l'espace public" peut-on lire dans un communiqué.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Une très belle journée

Matane Rosina est heureuse de vous annoncer que ce lundi 25 août 2019 sera une très belle journée. Même le Le Maïdo et le Pas de Bellecombe profiteront du soleil toute la journée. Il n'y aura pas beaucoup de vent, mais notre gramoune recommande la plus grande prudence en bord de mer. La mer ne sera pas très bonne de la pointe des Galets (le Port) à la pointe de la Table (Saint-Philippe). Des déferlante de deux mètres sont attendues. Et chez vous c'est comment ?