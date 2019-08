Le SDIS 974 a dévoilé ce lundi 26 août, les contours du nouveau centre de secours de Saint Benoit. Situé Chemin Goyave a proximité de la RN2 et du centre commercial Jumbo de Beaulieu, il se situera sur un terrain de 8000 m2 que la commune de Saint Benoit à mis à disposition.

Le centre actuel figure dans un bassin de population parmi les plus importants de l'île, 15 Sapeurs-Pompiers en assurent la garde permanente. Ils ont réalisé 2613 interventions en 2018. Le nouveau centre dont les travaux devraient débuter courant 2020 pour s'achever durant l'année 2021. Dans le détail le centre sera composé d'une zone technique pour les stationnements des véhicules légers. Un pôle administratif, une partie des espaces de vie et la zone d’alerte sont situés au rez-de jardin. La zone couverte pour les véhicules d’intervention, la tour d’exercice et les locaux techniques sont également en rez-de-jardin. Au niveau supérieur seront installées les chambres, douches et sanitaires. En tout 4340 m2 d'espaces seront disponible pour le personnel suivant l'agencement suivant.

- 171 m2 de locaux administratifs

- 324 m2 d'espace de vie

- 1064 m2 de zone d'alerte et tecnhique

- 2780 m2 d'aires extérieures

En son sein, le nouveau centre aura la capacité d'accueillir 29 Sapeurs-pompiers professionnels, 60 Sapeurs-pompiers volontaires et 6 membres du Personnels Administratifs, techniques et spécialisés placés sous le commandement du chef de centre, le Lieutenant Eribert Arginthe et le chef adjoint de centre le Lieutenant Henri Gabriel.

Plus de personnel et plus de logistique

En plus de personnel, le nouveau centre disposera de plus de moyens logistiques pour continuer à intervenir dans le bassin concerné. Lors de sa mise en service 9 engins pourront être déployés sur les zones.

- 1 Fourgon pompe tonne dévidoir automobile

- 1 Camion-citerne feux de forêt

- 1 camion-citerne grande capacité

- 1 échelle pivotante automatique

- 2 Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes

- 1 véhicule secours routier

- 1 véhicule nombreuses victimes

- 1 Véhicule Léger de Commandement

6 autres centre en projets

Le coût de ce nouveau centre représente 4 888 273 euros. 80% de cette somme vient du Département de La Réunion, les 20% restants proviennent de la commune de Saint-Benoît. Le projet du centre vient s'ajouter aux six autres nouvelles casernes déjà programmées à l'Eperon, La Plaine Saint-Paul, Le Tampon, Sainte-Suzanne, Sainte-Marie et Saint-Louis La Rivière pour un coût total de 18,5 millions d'euros.

" Après les livraisons des casernes de Saint-Pierre, de Saint-André, des Avirons et du Port en 2018, c’est un nouveau chantier d’envergure pour l’économie locale qui sera prochainement lancé et qui en appellera d’autres dans un proche avenir " indique Serge Hoarau, Président du conseil d’administration dans un communiqué.

33 millions d'euros investis depuis 2003

La modernisation et la construction de nouveaux centres de secours ont necéssité l'investissement de 33 millions d'euros. Neuf nouveaux centres ont vu le jour à Saint-Leu, Sainte-Rose, Trois Bassins, La Possession, Saint-Joseph, Les Avirons, Saint-Pierre, Saint-André et Le Port. Les casernes situées à Petite-Ile et Saint-Denis ont fait l'objet de réhabilitations plus ou moins importantes.

bh/www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com