Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 19 heures

Matane Rosina est heureuse de vous annoncer que ce lundi 25 août 2019 sera une très belle journée. Même le Le Maïdo et le Pas de Bellecombe profiteront du soleil toute la journée. Il n'y aura pas beaucoup de vent, mais notre gramoune recommande la plus grande prudence en bord de mer. La mer ne sera pas très bonne de la pointe des Galets (le Port) à la pointe de la Table (Saint-Philippe). Des déferlante de deux mètres sont attendues. Et chez vous c'est comment ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

