Le vendredi 23 août 2019, la municipalité a reçu Raymond Fontaine ainsi que ses proches et ceux qui l'ont soutenu afin de rendre hommage à sa carrière sportive. Les élus, ainsi que ses partenaires ont félicité son parcours et salué l'ensemble de son palmarès de sportif de haut niveau.

Retrouvez le palmarès complet de Raymond Fontaine :

Course de Montagne :

- Champion de France de course de montagne,

- Multiple Champion de La Réunion de course de montagne,

- Champion du monde de course de montagne en 1998,

- Vice-Champion du monde de course de montagne en 2002,

- 3ème au Championnat du monde de course de montagne en 2004,

- 4ème en Coupe du Monde de course de montagne en 2012.

Trail :

- Champion de France de Trail Court en catégorie master en 2019,

- 3ème au Championnat de France de Trail Court en 2013,

- 2ème au Marathon du Mont-Blanc en 2011 (grande classique au niveau national),

- 1er au Marathon des Templiers en 2010 (grande classique au niveau national).

Kilomètre vertical :

- Champion de France du kilomètre vertical en 2013

sur le 1er Championnat de France de l'histoire de la discipline.

Cross-Contry :

- 1996 à 2019 : multiple Champion de La Réunion du Cross-Contry,

- 1997 et 1998 : 5ème au Championnat de France de Cross-Contry,

- 1997 et 1998 : 72ème au Championnat du Monde (Italie et Maroc)

Course sur piste :

- Vice-Champion de France Espoir sur 5000m en 14'28'25,

- 6ème sur 3000m au match international en Allemagne en 8'18'00,

- Recordman de La Réunion sur 3000m (catégorie cadet, junior et espoir)

Course sur route :

- Multiple Champion de La Réunion sur 10km.

Sélection : équipe de France et équipe Réunion

- 22 sélection en équipe de France toutes disciplines confondues :

Cross-Contry / course sur piste / Course de montagne

- Plusieurs sélections en équipe Réunion : Jeux des Îles, match Réunion-Maurice.

Titres honorifiques :

- Médaillé d'or du Ministère de la Jeunesse et des Sport en 1999,

- Nommé en tant que Chevalier d'Honneur de l'Ordre National du Mérite en 2018.